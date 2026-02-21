La Roma e la gestione delle energie | in arrivo un mese di fuoco

Si sta per concludere il mese di febbraio, e la Roma deve sfruttare al meglio gli ultimi impegni di campionato, prima del ritorno dell’ Europa League. La squadra di Gasperini, infatti, è l’unica italiana ad essere già qualificata agli ottavi nelle competizioni europee, e deve quindi sfruttare al meglio questi ultimi impegni di campionato prima degli ottavi di coppa, che andranno in scena il 12 marzo. Proprio dopo la sfida alla Cremonese, la Roma avrà lo scontro diretto contro la Juventus, che sarà reduce dal ritorno dei sedicesimi di Champions League contro il Galatasaray. I giallorossi dovranno essere bravi a sfruttare i giorni di riposo in più per scendere al meglio in campo contro i bianconeri, in quello che sarà un duello all’ultimo sangue per la lotta al quarto posto.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, gestione contro la Cremonese: energie da dosare per la JuventusRoma ha deciso di gestire attentamente le energie dopo la partita contro la Cremonese, che ha portato a una vittoria difficile.

