La riforma delle magistrature Incontro con Grasso Giannini e Briguori

Il dibattito sulla riforma delle magistrature si accende a Lecco, dove la sottosezione dell’Associazione nazionale magistrati e l’associazione “Bang” hanno organizzato un incontro con Grasso, Giannini e Briguori. La riunione mira a chiarire le conseguenze del prossimo referendum sulla giustizia, coinvolgendo cittadini e professionisti. Durante l’evento, sono stati affrontati temi come la responsabilità dei magistrati e gli aspetti pratici delle modifiche proposte. La discussione proseguirà nei prossimi giorni con altri incontri pubblici.

L’incontro tratterà anche della questione strettamente collegata delle modifiche normative intervenute in tema di magistratura contabile, per comprendere come cambieranno il controllo sulle finanze pubbliche e la responsabilità per danno erariale. “Il dibattito non vuole essere solo tecnico e per addetti ai lavori, ma un confronto aperto per tutti i cittadini che vogliono capire come potrebbe cambiare (davvero) la giustizia ordinaria e contabile in Italia”. L’incontro si terrà lunedì 2 marzo alle ore 20.45, presso l’auditorium "Giusi Spezzaferri" di Merate - in piazza degli Eroi, 3 - e il dibattito sarà moderato da Piero Calabrò e Roberto Romagnano.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Scuola: Eurosofia, incontro su riforma diritto studio alunni con disabilitàIl 14 gennaio a Roma, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, si è tenuto un incontro organizzato da Eurosofia, con la partecipazione di esperti, docenti e dirigenti.

Referendum sulla riforma della Giustizia, a Patrica incontro pubblico con due magistratiI cittadini di Patrica hanno incontrato ieri due magistrati in un evento pubblico sull’eventuale riforma della Giustizia.

