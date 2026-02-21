La ' ricetta' di Capello per ribaltare i playoff delle italiane in Champions
Capello ha proposto un approccio pratico per migliorare le chances italiane nei playoff di Champions. Secondo l’ex allenatore, puntare su una strategia collaudata e su un’organizzazione solida potrebbe fare la differenza. Ha suggerito di concentrarsi su un gioco più compatto e di sfruttare al massimo le occasioni in fase offensiva. La sua idea è di cambiare metodo per affrontare le sfide più dure. Ora, le squadre italiane devono mettere in atto queste indicazioni.
Capello propone una lettura pragmatica per trasformare una situazione di playoff complicata in una rimonta concreta, affidandosi a principi di gioco consolidati e a scenari pratici. l'analisi verte su accelerazioni-tocchi di classe, gestione dello spazio e scelta degli interpreti in grado di incidere fin dai primi minuti, senza affidarsi a soluzioni speculative ma puntando su ritmo, coordinazione e lucidità di reparto. la chiave passa da una regia stabile e dalla presenza di una fascia sinistra attiva, con dimarco pronto a guidare gli esterni e a offrire profondità alle azioni. si richiama la necessità di riportare ordine palla a terra, costruire con gradualità e sfruttare gli spazi creati dall'avversario per aprire il gioco.
Capello parla delle italiane in Champions: la ‘ricetta’ di Don Fabio per provare a ribaltare i playoffFabio Capello ha commentato le difficoltà delle italiane in Champions, sottolineando che servono più determinazione e attenzione ai dettagli.
