La ' ricetta' di Capello per ribaltare i playoff delle italiane in Champions

Capello ha proposto un approccio pratico per migliorare le chances italiane nei playoff di Champions. Secondo l’ex allenatore, puntare su una strategia collaudata e su un’organizzazione solida potrebbe fare la differenza. Ha suggerito di concentrarsi su un gioco più compatto e di sfruttare al massimo le occasioni in fase offensiva. La sua idea è di cambiare metodo per affrontare le sfide più dure. Ora, le squadre italiane devono mettere in atto queste indicazioni.

© Mondosport24.com - La 'ricetta' di Capello per ribaltare i playoff delle italiane in Champions

Capello propone una lettura pragmatica per trasformare una situazione di playoff complicata in una rimonta concreta, affidandosi a principi di gioco consolidati e a scenari pratici. l’analisi verte su accelerazioni-tocchi di classe, gestione dello spazio e scelta degli interpreti in grado di incidere fin dai primi minuti, senza affidarsi a soluzioni speculative ma puntando su ritmo, coordinazione e lucidità di reparto. la chiave passa da una regia stabile e dalla presenza di una fascia sinistra attiva, con dimarco pronto a guidare gli esterni e a offrire profondità alle azioni. si richiama la necessità di riportare ordine palla a terra, costruire con gradualità e sfruttare gli spazi creati dall’avversario per aprire il gioco.🔗 Leggi su Mondosport24.com Capello parla delle italiane in Champions: la ‘ricetta’ di Don Fabio per provare a ribaltare i playoffFabio Capello ha commentato le difficoltà delle italiane in Champions, sottolineando che servono più determinazione e attenzione ai dettagli. Chi sono gli avversari delle squadre italiane nei playoff di Champions LeagueQuesta sera si sono svolti i sorteggi per i playoff di Champions League. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Barex Italiana sceglie VEGANOK; Il Vicenza a sorpresa cade in casa contro l'Alcione Milano; San Valentino: Il bello, il brutto e le curiosità che non conosci; Il ritorno al gol di Rauti, nei minuti finali, regala al Vicenza tre punti d'oro sul campo della Pro Vercelli. Italia, la ricetta di Capello: Meno Guardiola, più Klopp e Blessin. Manca la tecnicaIntervistato da Sky Sport il tecnico Fabio Capello ha parlato dell’eliminazione dell’Italia di Mancini dalla corsa al Mondiale di Qatar senza risparmiare critiche al gioco e alla mancata crescita dei ... m.tuttomercatoweb.com Capello: Juve, il falso 9 solo se hai Totti o Messi. Inter, è Dimarco il segreto per rimontare il BodoDon Fabio ci crede: I norvegesi potrebbero soffrire i cross del terzino, mentre il Galatasaray potrebbe venire in Italia già sicuro della qualificazione: bisognerà provare a sorprenderlo. Per l’Atala ... msn.com Lady Silver. . La "ricetta" per realizzare la transizione di Cristina, che aveva fatto l'ultimo colore circa 3 mesi fa, è stata questa: tecnica a Vele per creare zone chiare e scure ricostruzioni per nutrire il capello in profondità bagno di luce finale Per m - facebook.com facebook