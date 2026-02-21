La responsabilità medica corso di formazione all' ordine

Il corso sulla responsabilità medica ha attirato molti professionisti del settore, dopo che si è registrato un aumento delle segnalazioni di errori clinici. L’evento, promosso dall’Ordine dei Medici di Caserta, mira a migliorare le pratiche quotidiane e a ridurre i rischi legati alle decisioni sanitarie. Durante l’iniziativa, si discutono casi concreti e strategie di prevenzione. La formazione si rivolge a medici e odontoiatri che vogliono aggiornarsi sulle normative vigenti.

“La responsabilità medica”. Questo il tema del corso di formazione promosso dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, guidato dal presidente Carlo Manzi. L’iniziativa è in programma per venerdì 27 febbraio a partire dalle 8,30. Responsabili scientifici sono Carlo Manzi e Maria Varlese. L’evento gode del patrocinio, oltre che dell’Ordine dei Medici, della Fnomceo, dell’Aorn Caserta, dell’Asl Caserta e del Rotary Club Aversa Normanna. Il programma prevede l’apertura dei lavori con l’intervento introduttivo del presidente Carlo Manzi. Quindi, i saluti di Filippo Anelli, presidente Fnomceo, Antonio Limone, direttore generale Asl Caserta, Gennaro Volpe, direttore generale Aorn Caserta, Gabriella Maria Casella, presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e Francesco Todisco, presidente facente funzioni del Tribunale di Napoli Nord. 🔗 Leggi su Casertanews.it

