La reputazione conta di più della legge salica

Re Carlo III si trova sotto i riflettori a causa di uno scandalo che coinvolge suo fratello Andrea, mettendo in discussione la stabilità della monarchia. La notizia si diffonde rapidamente, alimentando dubbi sulla solidità della famiglia reale britannica. La crisi mette in discussione il ruolo tradizionale del monarca, più orientato all’immagine pubblica che alla legge. La vicenda si aggiunge alle tensioni che circondano la Casa reale in questo momento delicato.

Sono lontani i tempi in cui le monarchie erano intoccabili per diritto divino. Oggi non è più così se re Carlo III, dopo una vita passata in attesa di succedere a sua madre la Regina Elisabetta II, sente scricchiolare il trono per uno scandalo che riguarda il fratello Andrea. C'è chi sostiene che ora dovrebbe abdicare per redimere la famiglia dagli scandali. Perché oggi si è re per reputazione, più che per nascita. L'immagine quindi è la cosa più importante da difendere per una monarchia ormai vulnerabile. Lo si capisce dal fatto che un membro della famiglia reale, seppur decaduto, oggi possa essere arrestato e rilasciato nel giorno del suo compleanno.

