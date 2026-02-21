La proposta del segretario Uilm | L’Oto Melara deve essere ricreata

Il segretario Uilm ha chiesto di ricostruire l’Oto Melara, colpita dalla crisi. La sua proposta prevede di rilanciare lo stabilimento di La Spezia, integrandolo in un grande polo terrestre di Leonardo. Questo polo includerebbe anche i siti di Brescia, lo stabilimento di Campi Bisenzio e Iveco Defense Vehicles. L’obiettivo è creare un centro di eccellenza per la difesa, rafforzando l’occupazione e le competenze nel settore. La proposta ha già suscitato reazioni tra i lavoratori.

Ridare vita all’ Oto Melara Spa, elevandola a capofila di un maxi polo del settore terrestre di Leonardo che contempli l’attuale Area di business Sistemi di difesa (ovvero i siti della Spezia e di Brescia), Iveco Defense Vehicles e lo stabilimento di optronica di Campi Bisenzio. La proposta è stata lanciata ieri dal confermato segretario provinciale della Uilm spezzina, Graziano Leonardi, nel corso del congresso che ha visto, oltre alla sua rielezione, anche l’avvento della nuova segreteria composta da Antonio Varini, Deborah Daziano, Mario Lertola e il tesoriere Riccardo Bronzi. L’idea del segretario, espressa nel corso della relazione di fine mandato, è semplice: ’ufficializzare’ quel ruolo sempre più centrale acquisito dal sito spezzino nell’ambito delle strategie di Leonardo nel settore terrestre, facendo della storica Oto il fulcro di un polo avanzato.🔗 Leggi su Lanazione.it

