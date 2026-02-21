La Promessa anticipazioni spagnole | il dolore di Manuel si accentua come sta

Manuel vive un momento difficile dopo aver perso Jana e il bambino non ancora nato, e questa perdita gli provoca un dolore sempre più forte. Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa, trasmesse in Spagna, rivelano che Manuel continuerà a lottare con il suo senso di vuoto e di sconforto. La serie mostra chiaramente come il protagonista affronti questa prova dolorosa, cercando di trovare un nuovo equilibrio. La sua sofferenza si fa sempre più evidente.

LA PERDITA DI JANA È STATA UN DURO COLPO, COSA VEDREMO NELLE PROSSIME PUNTATE. Secondo le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna, dove la messa in onda delle puntate è più avanti, pare che Manuel dovrà ancora fare i conti con il grande dolore per la perdita della moglie Jana e del figlio che non è mai nato. È stata una perdita terribile e il marchesino faticherà a riprendersi del tutto. Nelle puntate che presto saranno trasmesse in Italia vedremo il marchesino alle prese con questa sofferenza, diversi episodi gli ricorderanno cosa ha perso e faranno riemergere tutta la disperazione che a fatica proverà a lasciarsi alle spalle. 🔗 Leggi su Tpi.it

La Promessa, Anticipazioni Spagnole: La Morte Di Angela!

