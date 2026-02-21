La potente e versatile NZXT Kraken Plus 280 è acquistabile a prezzo stracciato su Amazon fai in fretta

L’NZXT Kraken Plus 280 è in offerta su Amazon, attirando gli appassionati di hardware. La promozione si deve a una riduzione di prezzo temporanea, che permette di acquistarlo a costi più bassi rispetto al solito. Questo sistema di raffreddamento a liquido è molto richiesto per le sue prestazioni elevate e facilità di installazione. Chi cerca una soluzione affidabile per migliorare le temperature del computer può approfittare di questa occasione. La disponibilità è limitata nel tempo.

Chi è alla ricerca di un sistema di raffreddamento a liquido potente e versatile può trovare nel NZXT Kraken Plus 280 una proposta particolarmente interessante in questo momento. Il modello è disponibile su Amazon a 119,90 €, con un taglio del 29% rispetto al prezzo consigliato di 169,99 € e un ribasso significativo anche rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. L’offerta è a tempo, con resi gratuiti e possibilità di pagamento rateale a tasso zero fino al 31032026. Dal punto di vista tecnico, il Kraken Plus 280 è un dissipatore AIO (All-In-One) con radiatore da 280 mm e due ventole F140P progettate per generare un’elevata pressione statica.🔗 Leggi su Screenworld.it

