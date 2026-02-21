La polizia locale si fa smart | arrivano i pattugliamenti in monopattino

La polizia locale ha deciso di adottare i monopattini per migliorare i controlli e rispondere più rapidamente alle chiamate dei cittadini. Questa novità nasce dalla necessità di essere più presenti nelle zone trafficate e di ridurre i tempi di intervento. L’uso di veicoli elettrici leggeri permette agli agenti di muoversi agilmente tra le vie affollate e di monitorare meglio il territorio. La presentazione ufficiale si terrà lunedì 23 gennaio in piazza Università.

Si tratta del nuovo servizio "Smart polizia locale" che mira ad introdurre una modalità di pattugliamento innovativa per il centro storico della città Una polizia locale più agile, veloce e vicina ai cittadini sarà presentata ufficialmente lunedì 23 gennaio, alle ore 11:30, in piazza Università. Si tratta del nuovo servizio "Smart polizia locale" che mira ad introdurre una modalità di pattugliamento innovativa per il centro storico della città. Il progetto nasce dalla sinergia tra l'amministrazione comunale e la società Lime, che ha fornito i monopattini elettrici in comodato d'uso gratuito.