La Pianese non riesce a sfondare E’ pari senza gol contro il Guidonia

La Pianese e il Guidonia si sono affrontate senza reti, lasciando il punteggio a zero. La partita si è conclusa con un pareggio che riflette la difficoltà di entrambe le squadre nel trovare la rete. La formazione toscana ha tentato di sbloccare il risultato, ma ha trovato un avversario compatto in difesa. La mancanza di gol ha mantenuto il punteggio invariato fino alla fine, lasciando aperta ogni possibilità per le prossime partite.

© Sport.quotidiano.net - La Pianese non riesce a sfondare. E’ pari senza gol contro il Guidonia

PIANESE 0 GUIDONIA 0 PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Amey, Simeoni, Ercolani; Sussi, Bertini, Proietto (44’st Balde), Coccia (31’st Sodero); Tirelli (21’st Fabrizi), Colombo (31’st Martey); Bellini. Panchina: Nespola, Reali, Ongaro, Ianesi, Nicastro. Allenatore Birindelli. GUIDONIA M. (3-5-2): Avella; Mulè, Cristini, Esempio; Zappella (45’ st Viteritti), Sannipoli, Santoro, Tascone, Errico (32’ st Vitturini); Zuppel, Starita (32’ st Tessiore). Panchina: Stellato, Frascatore, Spavone, Marchioro, Russo, Bafaro, Franchini. Allenatore Ginestra. Arbitro Palmieri di Brindisi (Ciannarella – Scipione). Note – Ammoniti: Bellini, Esempio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Serie C: per il Vicenza pari senza reti, ma torna a +16. Arezzo ok con la Pianese e allungaIl Vicenza non va oltre lo zero a zero contro il Sudtirol, ma mantiene il primato in classifica con un vantaggio di 16 punti. Pareggio senza gol a Guidonia: Arezzo ferma il ritmo del Cavallino in classificaL’Arezzo si ferma sullo 0-0 a Guidonia Montecelio, bloccato da una prestazione sottotono. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Pianese non riesce ad avere ragione del Guidonia: 0-0; Calcio serie C, il Perugia non si ripete e viene sconfitto per 2-1 dalla Pianese nell'infrasettimanale; Il Perugia affonda a Piancastagnaio. Nepi non basta e la Pianese vince 2-1; Livorno Pianese 1-2 Brusco Risveglio. Calcio serie C, il Perugia non si ripete e viene sconfitto per 2-1 dalla Pianese nell'infrasettimanaleI biancorossi non riescono a confermarsi dopo il colpaccio di San Benedetto e si rendono protagonisti di una reazione troppo tardiva che non evita l'ennesima amara sconfitta. Campo al limite della pra ... today.it Diretta Pianese Guidonia/ Streaming: giallorossoblù sognano i playoff (Serie C, 20 febbraio 2026)Analisi della diretta Pianese Guidonia, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net Grosseto Sport. . Il commento post partita di @uspianese1930_official Perugia di @daviden6 - facebook.com facebook