la nuova primavera della squadra parisi ranieri fagioli i meriti del vanolismo e la rinascita dei viola

La Fiorentina ha mostrato segnali di rinascita con vittorie importanti. Parisi, Ranieri e Fagioli sono protagonisti di un momento positivo, che si riflette anche nei risultati recenti. La squadra ha ottenuto una vittoria a Como e ha battuto 3-0 in trasferta in Polonia, dimostrando un miglioramento evidente. Questi successi rafforzano la fiducia del gruppo e indicano un passo avanti sotto la guida tecnica. La squadra si prepara ora alle prossime sfide di campionato.

Tra un mese sarà primavera, ma forse quella della Fiorentina è già iniziata. La vittoria a Como e lo 0-3 in Polonia sono segnali importanti. Soprattutto per le premesse europee: polacchi in testa alla classifica nel loro campionato, il gelo, una Fiorentina fino ad oggi affidabile come la telecronaca dell’inaugurazione dei giochi olimpici invernali, il tecnico avversario che ci spiega che se non ricordiamo il suo nome di sicuro ce lo ricorderemo dopo la partita. Senza offesa, ancora il nome ci sfugge, chissà perché. Lode al Vanolismo, che inizia finalmente a darci delle soddisfazioni e al Ranierismo, esempio di rivincita umana e sportiva e metafora perfetta per raccontare la rinascita, perché i momenti difficili fanno parte della vita e lo sport riassume bene questo concetto, la dinamica buioluce, quella del sapersi rialzare dopo una caduta raccontata nei romanzi di vita e nelle pubblicità in tv.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Fiorentina Udinese, le pagelle viola: Parisi il migliore, un jolly prezioso. Bene Fagioli e Kean

Ranieri: «La rinascita della Roma dell’anno scorso è merito dei tifosi, ho ancora tanti sogni da realizzare»Claudio Ranieri, ex tecnico e attualmente membro della dirigenza della Roma, ha commentato l’andamento della squadra e il ruolo dei tifosi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.