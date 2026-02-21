la musica di ut art festival concerti alla casa del petrarca

Arezzo ospita di nuovo l’Ut Art Festival, che torna a portare musica dal vivo alla Casa del Petrarca. La rassegna, iniziata a febbraio, offre concerti di artisti locali e internazionali, attirando appassionati di musica e curiosi. L’evento, molto atteso, riempie le serate con note che riaccendono il centro storico. La musica si fa protagonista tra le mura di uno dei luoghi più amati della città.

Riprende a febbraio Ut Art festival, ad Arezzo un’iniziativa culturale di ampio respiro, che viene a colmare quella che per molti è una necessità culturale: poter ascoltare e fruire di buona musica dal vivo. Si chiama "Ut Art – Arezzo Music Festival" la stagione concertistica promossa dall’Associazione Culturale Dima articolata in sette concerti, da gennaio a giugno 2026, tutti ospitati nella suggestiva cornice di Casa Petrarca. Il cartellone intreccia musica classica e jazz contemporaneo in un percorso unitario che attraversa epoche, stili e sensibilità diverse, con interpreti di alto profilo del panorama nazionale e internazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

