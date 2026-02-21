Quarant’anni fa, Frank Miller pubblicò “Batman – Il ritorno del cavaliere oscuro”, un fumetto che rivoluzionò il personaggio e il genere. La sua uscita provocò reazioni forti tra i fan e gli esperti, grazie a uno stile più oscuro e maturo. La pubblicazione arrivò in un momento in cui il mondo del fumetto cercava nuove strade. Questo albo ha influenzato molte storie successive e ancora oggi è considerato un classico.

È “Batman - Il ritorno del cavaliere oscuro” di Frank Miller, che uscì quarant'anni fa e spostò molte asticelle nel fumetto americano Nel febbraio del 1986 uscì il primo numero di Batman – Il ritorno del cavaliere oscuro, una serie a fumetti che avrebbe cambiato per sempre il modo di intendere le storie di supereroi. Fu scritta e disegnata da Frank Miller, un fumettista di 29 anni che da quel momento in poi acquisì uno status quasi unico nel settore, paragonabile a quello di una rockstar. A quarant’anni dalla pubblicazione è ancora considerata la migliore storia di Batman mai realizzata, con un consenso critico praticamente unanime, e più in generale uno dei massimi esempi di fumetto sperimentale di quel decennio.🔗 Leggi su Ilpost.it

Leggi anche: Heated Rivalry: perchè la serie "Non sarebbe mai potuta essere realizzata negli Stati Uniti"

Leggi anche: Avengers “The Kang Dynasty” la trama mai realizzata tra leak, piani Marvel e scenari possibili

Le MIGLIORI scene di Batman e Bruce Wayne! | Batman: The Animated Series in Italiano | DC Kids

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.