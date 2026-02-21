La Meta Catania cala il poker a Roma

Meta Catania ha conquistato una vittoria schiacciante contro Roma 1927 Futsal, sfruttando un attacco efficace e una difesa solida. La squadra siciliana ha segnato quattro gol, ribaltando il risultato dell’andata e consolidando il primato in classifica. La partita ha visto una grande intensità fin dai primi minuti, con i giocatori che hanno mostrato determinazione e quickness. La squadra di Catania si prepara ora alla prossima sfida.

I rossazzurri battono la Roma 1927 in trasferta e restano in vetta. Decisiva la tripletta di Turmena in una gara intensa e combattuta Poker di vittorie e primato blindato per la Meta Catania Bricocity, che espugna con il punteggio di 4-2 il campo della Roma 1927 Futsal ribaltando la sconfitta dell'andata. Una prova di carattere, maturata dopo un avvio in salita e firmata da un protagonista assoluto: Luis Turmena. I padroni di casa partono forte e nei primi due minuti trovano il doppio vantaggio con Miguel e Ricardinho. La reazione etnea arriva con ordine e qualità: Turmena accorcia su rigore e pochi minuti dopo firma il 2-2 con una conclusione precisa che riporta equilibrio.