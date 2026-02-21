La memoria di Caravaggio Brilla il ’600 napoletano
Caravaggio ha lasciato un’impronta indelebile nel Seicento napoletano, influenzando artisti e stili dell’epoca. Questo momento storico si distingue per i contrasti tra luce e ombra nelle opere, spesso ispirate a vicende quotidiane e personaggi reali. A Forte dei Marmi, un collezionista ha mostrato come le sue creazioni abbiano plasmato la scena artistica locale, con dipinti che ancora oggi attirano appassionati e studiosi. La sua influenza si percepisce nelle nuove generazioni di pittori napoletani.
FORTE DEI MARMI Il Seicento napoletano visto attraverso la lente del collezionista. Sulle orme di uno dei pittori più rivoluzionari della storia dell'arte occidentale. "Pittura a Napoli dopo Caravaggio. Il Seicento nella collezione della Fondazione De Vito", è la mostra-evento che dal 27 marzo al 27 settembre sarà ospitata al Fortino (curata da Nadia Bastogi, storica dell'arte) promossa dal Comune e dalla Fondazione Villa Bertelli con la Fondazione Giuseppe e Margaret De Vito per la Storia dell'arte moderna a Napoli col patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e dalla Provincia di Lucca, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara.
