La maratona delle Olimpiadi invernali
La gara di fondo di 50 km, una delle più longeve delle Olimpiadi invernali, non si è disputata da otto anni. La causa è la sospensione temporanea di questa prova, che ha lasciato molti appassionati del fondo senza una delle sue sfide più attese. Per la prima volta, la competizione femminile si inserisce nel programma olimpico, attirando l’attenzione di atleti e tifosi. La partenza è prevista tra poche ore, creando grande attesa tra gli spettatori.
La 50 km di fondo è una gara storica: ma alle Olimpiadi non la vediamo da otto anni, e a livello femminile la vedremo per la prima volta La 50 km è una gara storica per lo sci di fondo, la gara che sta alle Olimpiadi invernali come la maratona sta a quelle estive. Si tiene in genere negli ultimi giorni – le 50 km di fondo di Milano Cortina sono oggi e domani – e per distanza e durata (circa un paio d’ore) è molto simile. Addirittura la 50 km di fondo è per certi versi più antica della maratona. Se si esclude la leggendaria corsa tra Maratona e Atene nel 490 avanti Cristo, la prima vera maratona – così chiamata proprio per rifarsi a quella corsa leggendaria – fu nel 1896, anno delle prime Olimpiadi moderne.🔗 Leggi su Ilpost.it
MILANO CORTINA | La sfida più dura, la maratona delle nevi, è l'ultimo atto. La 50 km a tecnica classica conclude domani il programma dello sci di fondo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina. Protagonisti a partire dalle ore 11 saranno l'asso norvegese J - facebook.com facebook