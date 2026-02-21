la maggioranza prepara la legge elettorale bivio del referendum

Il centrodestra insiste sulla modifica della legge elettorale, spinto dalla volontà di influenzare il risultato del prossimo referendum. Fratelli d’Italia e Forza Italia lavorano intensamente per approvare un nuovo testo che potrebbe cambiare il sistema di voto. La riforma rischia di modificare le regole di rappresentanza politica. I partiti cercano di stringere i tempi, mentre i cittadini attendono con attenzione le prossime decisioni. La questione rimane al centro del dibattito politico.

Il centrodestra, a partire da Fratelli d’Italia e Forza Italia, spinge l’acceleratore sulla riforma della legge elettorale. L’obiettivo è modificare l’attuale impianto normativo che disciplina l’elezione di Camera e Senato. Non c’è ancora una data ufficiale, ma secondo fonti di maggioranza entro breve potrebbe tenersi un nuovo tavolo tecnico per definire gli ultimi dettagli della revisione del Rosatellum. L’idea iniziale di rinviare tutto a dopo il referendum sembra essere stata superata. «Ogni partito sta facendo approfondimenti tecnici e simulazioni», spiega Alessandro Battilocchio, che per Forza Italia segue il dossier. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Meloni, completerò la legislatura. Opposizione dialoghi o legge elettorale a maggioranzaNella conferenza di inizio anno, la presidente del Consiglio Meloni ha sottolineato i risultati raggiunti e le sfide ancora presenti, come la sicurezza.

Meloni critica le toghe e punta a cambiare la legge elettorale. Lunedì la data del referendumGiorgia Meloni si concentra su tre temi chiave per la politica italiana: giustizia, sicurezza e legge elettorale.

Riforma della giustizia: cosa cambia e ripercussioni in vista del referendum - INMR 31/10/2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.