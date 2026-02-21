La madre di Margaret Spada | I medici si sono nascosti dietro il camice invece di chiedere scusa

Loredana Panarello, madre di Margaret Spada, denuncia che i medici si sono nascosti dietro i loro camici invece di assumersi le responsabilità, dopo la morte della figlia di 22 anni a causa di un intervento al naso a Roma. La donna racconta di aver chiesto spiegazioni senza ottenere risposte chiare e di aver trovato un atteggiamento evasivo da parte dello staff sanitario. La famiglia aspetta ancora chiarimenti ufficiali sulla vicenda.

Parla a Fanpage.it Loredana Panarello mamma di Margaret Spada, la ragazza di 22 anni morta dopo un intervento al naso a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it

