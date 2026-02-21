La lista civica Anselmo chiede la celebrazione degli anniversari di Alda Costa e Piero Gobetti

La Lista Civica Anselmo ha presentato due proposte ufficiali per celebrare Alda Costa e Piero Gobetti. La richiesta mira a organizzare eventi pubblici nel 2026, coinvolgendo scuole e associazioni locali. La decisione nasce dall’intento di mantenere vivo il ricordo di figure storiche che hanno segnato la cultura ferrarese. La proposta è stata inserita nel bilancio di previsione e sta suscitando attenzione tra gli amministratori. Ora si attende una risposta ufficiale dall’amministrazione comunale.

La seconda risoluzione propone un programma di iniziative per il centenario della morte di Piero Gobetti (1926-2026): una riflessione pubblica sui valori della democrazia, della libertà di stampa e di espressione, contro il fascismo e la violenza politica. La risoluzione collega inoltre la ricorrenza ai lavori di riqualificazione di Piazza Gobetti, proponendo la collocazione di una targa commemorativa di questo centenario. “Con queste due risoluzioni – dichiara Leonardo Fiorentini, consigliere comunale della Lista Civica Anselmo Sindaco – diciamo una cosa semplice: la memoria è un investimento civile, educativo e culturale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Sottopasso chiuso e disagi alla viabilità: Civica Anselmo chiede lumi al ComuneDa qualche giorno, il sottopasso di Torre Fossa resta chiuso al traffico. Leggi anche: No alla guerra, Lista civica Anselmo: "Comune dichiari vicinanza alla popolazione del Sudan" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Delibere Amsef. La Procura indaghi per turbativa del bando; Grattacielo, Rendine avanza una proposta per la sicurezza: Collegare le due torri in alto; Ferrara, sgombero delle ultime famiglie dal grattacielo colpito da incendio un mese fa. Gli sfollati sono 500. Fabbri: Unica scelta responsabile; Ferrara, allarme Cucchi (Avs): 500 famiglie sfollate di fatto, Comune ha abdicato al proprio ruolo. Giovedì 19 febbraio, alle 16.30, la Galleria Civica Alda Costa ospiterà un nuovo appuntamento dei Corsi di Cultura “Ugo Coluccia”, dedicato a una delle figure più affascinanti e decisive della storia della scienza: Luigi Galvani. La conferenza “Luigi Galvan - facebook.com facebook