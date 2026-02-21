La Juventus cambia direzione ma delle righe della maglia | ecco come sarà la casacca che indosserà oggi contro il Como

La Juventus ha deciso di cambiare la maglia per la partita contro il Como, optando per un nuovo design che si distingue per colori vivaci. La squadra sfoggerà una casacca con dettagli innovativi, diversa rispetto alle divise tradizionali. La scelta ha attirato l’attenzione dei tifosi, curiosi di vedere il risultato finale. La partita di oggi sarà l’occasione per testare questa novità nel campo. La nuova maglia sarà visibile già dal fischio d’inizio.

Il mondo del calcio e quello del design si fondono in un evento che segna una rottura cromatica con la centenaria tradizione sabauda. In occasione del match di campionato previsto per questo sabato contro il Como di Cesc Fàbregas, la Juventus scenderà in campo con una veste del tutto inedita. Il club bianconero ha svelato ufficialmente la sua quarta maglia stagionale, un kit che promette di far discutere tifosi e collezionisti. Il motivo? L’orientamento delle righe bianche e nere. Per la prima volta in una competizione ufficiale, la squadra abbandona le classiche strisce verticali per abbracciare un design a strisce orizzontali.🔗 Leggi su Cultweb.it

Perché la Juve contro il Como indosserà una maglia bianconera a strisce orizzontali, mai vista primaLa Juventus indossa oggi una maglia a strisce orizzontali per la prima volta nella stagione, contro il Como.

La nuova quarta maglia della Juventus, in realtà, è una polo a righeLa Juventus ha presentato la sua nuova quarta maglia, scatenando sorpresa tra i tifosi.

ALEX DEL PIERO ...Emozioni e ricordi della maglia numero 10 #juventus #delpiero #finoallafine

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.