La grande carriera di Dorothea Wierer fino alla fine
Dorothea Wierer ha deciso di smettere di gareggiare a 35 anni, dopo aver concluso la sua ultima competizione. La campionessa italiana ha festeggiato con una buona prestazione alle sue quarte Olimpiadi, dove ha conquistato una medaglia. La sua carriera si è contraddistinta per numerosi successi e momenti memorabili nel biathlon. La decisione di lasciare lo sport arriva dopo anni di impegno e sacrifici, lasciando un segno nel mondo dello sci di fondo.
Si è ritirata oggi a 35 anni, dopo un'ultima grande gara e al termine delle quarte Olimpiadi in cui ha vinto una medaglia Dorothea Wierer ha corso oggi a 35 anni la sua ultima gara di biathlon: alle Olimpiadi, sul percorso di Anterselva (vicino a dove è nata e cresciuta) e con un quinto posto, non granché lontano dal podio. È stata una grande ultima gara, dopo una grande carriera, che oltre a medaglie e vittorie ha contribuito molto a rendere il biathlon uno sport seguito e conosciuto anche in Italia, di certo molto più di prima che ci fosse lei. Wierer è stata la prima italiana a vincere un oro ai Mondiali di biathlon, la prima a vincere la Coppa del Mondo generale di biathlon, e per molti anni il principale punto di riferimento del biathlon italiano, femminile e maschile. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Dorothea Wierer chiude la carriera con una top5 nella mass start delle Olimpiadi. Ennesimo oro FranciaDorothea Wierer si congeda dalla carriera sportiva con un piazzamento tra le prime cinque nella mass start delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Niente medaglia nell'utimo valzer sulla neve per Dorothea Wierer, ma chiude una carriera stratosferica. Doppietta francese nel biathlonDorothea Wierer termina la sua carriera senza medaglie nell'ultimo appuntamento sulla neve, ma si congeda con risultati straordinari.
Grazie Doro The farewell you deserver Dorothea Wierer @NordicFocus #biathlon #biathlonfamily #olympics x.com
GRAZIE Dorothea Wierer Nell'ultimo ballo della carriera, nella sua amata Anterselva, Dorothea Wierer ci regala l'ultima emozione della sua immensa storia. Una storia d'amore per quel Biathlon che è riuscita a portare alla ribalta. Lo ha fatto grazie alla sua c - facebook.com facebook