la grande carriera di dorothea wierer fino alla fine

Si è ritirata oggi a 35 anni, dopo un'ultima grande gara e al termine delle quarte Olimpiadi in cui ha vinto una medaglia Dorothea Wierer ha corso oggi a 35 anni la sua ultima gara di biathlon: alle Olimpiadi, sul percorso di Anterselva (vicino a dove è nata e cresciuta) e con un quinto posto, non granché lontano dal podio. È stata una grande ultima gara, dopo una grande carriera, che oltre a medaglie e vittorie ha contribuito molto a rendere il biathlon uno sport seguito e conosciuto anche in Italia, di certo molto più di prima che ci fosse lei. Wierer è stata la prima italiana a vincere un oro ai Mondiali di biathlon, la prima a vincere la Coppa del Mondo generale di biathlon, e per molti anni il principale punto di riferimento del biathlon italiano, femminile e maschile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

