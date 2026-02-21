La Giustizia di prossimità in balia delle onde Dov’è la rivoluzione che attendevamo?

La Giustizia di prossimità affronta difficoltà a causa di risorse insufficienti e mancanza di competenze digitali. La carenza di strumenti adeguati rallenta i servizi offerti ai cittadini, spesso costringendo gli utenti a lunghe attese e processi complessi. La digitalizzazione, invece di semplificare, complica le procedure e mette a rischio le garanzie fondamentali. La situazione attuale lascia molte domande aperte sulla reale efficacia del sistema.

La digitalizzazione non è sempre un bene, se mancano strumenti, risorse e competenze. E quello che dovrebbe essere un potente alleato, diventa, piuttosto, un piccolo gioco al massacro, eludendo garanzie anziché migliorarle. La Giustizia non può ridursi a una “app”. I giochini elettronici lasciamoli ai tic toker: per far funzionare i tribunali ci vuole ben altro che un semplice click. La Riforma Cartabia, in una pretesa ottica di modernizzazione e snellimento del sistema giudiziario, ha notevolmente ampliato le competenze del Giudice di Pace, con l’obiettivo di decongestionare i Tribunali civili, riducendone il carico di lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

