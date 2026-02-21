’La geografia in 30 lezioni’ nella biblioteca Ariostea
Francesca Carpanelli, scrittrice e studiosa di geografia, ha aggiornato la sua opera dopo tre anni, integrandola con dati recenti e fatti attuali. La presentazione della terza edizione di “La geografia in 30 lezioni” avverrà lunedì alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. La nuova versione include mappe e grafici aggiornati, offrendo uno sguardo più preciso sui cambiamenti globali. L’evento è aperto a tutti gli appassionati di geografia e attualità.
Lunedì, alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea, Francesca Carpanelli, scrittrice, studiosa di geografia, una carriera alle spalle da editor, presenterà la terza edizione del libro ’ La geografia in 30 lezioni ’, completamente rinnovato rispetto all’edizione del 2020 alla luce dei dati statistici e dei fatti più recenti. Del resto in questi cinque anni, quasi sei, un mondo è cambiato. E cambierà ancorà, forse. I riflettori accesi proprio in questi giorni su quella che è diventata la questione Groenlandia. A presentare la studiosa di geografia ci sarà Mario Bovenzi, vicecaposervizio de Il resto del Carlino di Ferrara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
