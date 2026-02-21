La gaffe della Rai durante la gara di bob | Evitiamo l’equipaggio di Israele poi le scuse in diretta

Durante la diretta della gara di bob, la Rai ha commesso un errore parlando di un equipaggio di Israele, poi corretto con scuse pubbliche. L’incidente si è verificato durante la trasmissione mattutina, sorprendendo gli spettatori. La frase fuori onda ha provocato reazioni rapide, portando il direttore ad interim Marco Lollobrigida a intervenire subito. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi di errori in diretta televisiva. La questione rimane aperta e suscita discussioni.

Un fuorionda trasmesso all’avvio della diretta su Rai 2 durante la gara di bob a quattro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha scatenato un’ondata di polemiche e richieste di chiarimenti. Stamattina, prima che la telecronaca ufficiale prendesse il via, si è sentito qualcuno dire: "Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano", seguito da un "no perché.", una frase spezzata perché poi l'audio è stato sfumato ed è stata avviata la telecronaca vera e propria. Immediata è arrivata la reazione del responsabile ad interim di Rai Sport, Marco Lollobrigida, che ha definito l’espressione "inaccettabile" e dichiarato che non rappresenta i valori né del servizio pubblico né dell’organizzazione sportiva della Rai.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Olimpiadi 2026, fuorionda Rai 2 prima di gara bob: “Evitiamo equipaggio Israele”Durante la trasmissione di Rai 2 prima della gara di bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si è sentito un commento inaspettato.

“Evitiamo l’equipaggio israeliano”, il fuori onda della discordia su Rai 2 prima della gara di bob a 4, l’azienda si scusaQuesta mattina, prima della gara di bob a quattro alle Olimpiadi di Milano Cortina, un fuori onda ha mostrato una conversazione sgradita tra alcuni membri dello staff di Rai 2.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.