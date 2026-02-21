La Francia si prepara alla manifestazione di Lione

A Lione, si aspetta una grande mobilitazione oggi pomeriggio per ricordare Quentin Deranque, il giovane di 23 anni ucciso durante una manifestazione nei giorni scorsi. La sua morte ha acceso le discussioni sulla sicurezza dei raduni pubblici e ha attirato sostenitori di diverse parti politiche. La polizia ha rafforzato i controlli in città, mentre i partecipanti si preparano a sfilare con bandiere e striscioni. La manifestazione potrebbe attirare diverse centinaia di persone.

Destra identitaria, antifa e l'hooliganizzazione della politica francese. La pressione sui potenziali scontri si riverbera sulle elezioni e sui rapporti tra socialisti e mélenchonisti Chi ha ucciso l'attivista di estrema destra Quentin D.? Indiziata n. 1: l'estrema sinistra Parigi. E' alta la tensione in vista della manifestazione di oggi pomeriggio a Lione per commemorare Quentin Deranque, studente di 23 anni e militante della destra identitaria ucciso la scorsa settimana da un gruppo di antifà a margine di una conferenza a Sciences Po dell'eurodeputata della France insoumise (Lfi) Rima Hassan.