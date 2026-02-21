La forza e il coraggio di mamma Patrizia | Domenico mio piccolo guerriero Insieme fino all’ultimo respiro
Patrizia ha condiviso con forza e coraggio il suo amore per il figlio Domenico, definendolo un vero guerriero. La donna ha raccontato come, ogni giorno, si impegni a proteggerlo e a sostenerlo, anche nelle difficoltà più dure. Domenico, che ha appena compiuto otto anni, lotta contro una malattia rara che richiede cure costanti e attenzione quotidiana. La sua famiglia si stringe attorno a lui, determinata a non mollare mai.
Napoli – “Mio figlio è un piccolo guerriero”. Lo ripeteva al mondo per confortare se stessa: resisti, Patrizia. Oltre il vetro, la stanza del figlio: il suo bimbo intrappolato in uno di quei malifici da fiaba di Andersen, il battito paralizzato da un cuore di ghiaccio, la vita che scorreva nei tubi di una macchina per la circolazione extracorporea, la speranza aggrappata a un eroe misterioso, fosse un medico, un cuore nuovo, un miracolo della scienza. “Sta continuando a lottare e spero sempre si trovi una soluzione per salvarlo. Ha tanta voglia di vivere: l’aveva anche prima dell'intervento, ma ora ne ha ancora di più”.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il bimbo con il cuore ‘bruciato’ resta in lista d’attesa per il trapianto. La forza di mamma Patrizia: “Mio figlio è un guerriero”Tommaso, il bambino con il cuore danneggiato, rimane in lista d’attesa per un trapianto a causa della gravità del suo quadro clinico.
Bambino con il cuore bruciato, la mamma Patrizia in tv: «Per il mio piccolo guerriero non ci sono più speranze. Iniziate le cure per il dolore, ora potete lasciarlo andare»Patrizia, madre del bambino con il cuore gravemente ustionato, ha raccontato in TV che il suo piccolo non ha più chance di sopravvivere.
«Gli esperti hanno deciso di no, quindi non ci sarà un nuovo trapianto. Però, finché mio figlio respira, è vivo, quindi non lo lascio». Patrizia dimostra una forza d’animo che solo una mamma può avere. Ieri ha trascorso l’intera giornata all’ospedale Monaldi di N - facebook.com facebook
