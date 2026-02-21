La forza e il coraggio di mamma Patrizia | Domenico mio piccolo guerriero Insieme fino all’ultimo respiro

Patrizia ha condiviso con forza e coraggio il suo amore per il figlio Domenico, definendolo un vero guerriero. La donna ha raccontato come, ogni giorno, si impegni a proteggerlo e a sostenerlo, anche nelle difficoltà più dure. Domenico, che ha appena compiuto otto anni, lotta contro una malattia rara che richiede cure costanti e attenzione quotidiana. La sua famiglia si stringe attorno a lui, determinata a non mollare mai.

