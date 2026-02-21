La Fortitudo è in corsa Rieti un esame per sognare | Ritmo e fiducia in attacco

La Fortitudo sta giocando una partita importante contro Rieti, una sfida che potrebbe cambiare le sorti del campionato. La squadra si concentra su ritmo e fiducia in attacco, cercando di ottenere una vittoria che potrebbe portarla in testa alla classifica. Il pubblico del PalaDozza si aspetta una prestazione convincente, con i giocatori pronti a mettere in campo tutta la determinazione. La partita si svolge oggi pomeriggio, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione.

Il fortino del PalaDozza da difendere e l’occasione per provare a prendere la testa della classifica. E’ una Fortitudo acciaccata, ma determinata a fare valere il fattore campo e vogliosa di proseguire la striscia di risultati positivi quella che si appresta a scendere in campo domani contro la Real Sebastiani Rieti. "Rieti è una squadra solida, ha un’identità precisa sia offensiva che difensiva, non a caso è nei primi posti – sottolinea l’assistente allenatore Matteo Angori –. In attacco si affida molto al gioco interno, avendo 4 lunghi che possono prendere vantaggi nel pitturato, ma ha anche esterni di talento, con un buon mix di giocatori di uno contro uno e tiratori, Mian su tutti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fortitudo, Sorokas non basta: al PalaSojourner di Rieti vince la Real SebastianiLa formazione di Fortitudo Bologna affronta una difficile trasferta al PalaSojourner di Rieti, dove la Real Sebastiani si impone con merito.

