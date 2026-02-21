La Fortitudo è in corsa Rieti un esame per sognare | Ritmo e fiducia in attacco
La Fortitudo sta giocando una partita importante contro Rieti, una sfida che potrebbe cambiare le sorti del campionato. La squadra si concentra su ritmo e fiducia in attacco, cercando di ottenere una vittoria che potrebbe portarla in testa alla classifica. Il pubblico del PalaDozza si aspetta una prestazione convincente, con i giocatori pronti a mettere in campo tutta la determinazione. La partita si svolge oggi pomeriggio, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione.
Il fortino del PalaDozza da difendere e l’occasione per provare a prendere la testa della classifica. E’ una Fortitudo acciaccata, ma determinata a fare valere il fattore campo e vogliosa di proseguire la striscia di risultati positivi quella che si appresta a scendere in campo domani contro la Real Sebastiani Rieti. "Rieti è una squadra solida, ha un’identità precisa sia offensiva che difensiva, non a caso è nei primi posti – sottolinea l’assistente allenatore Matteo Angori –. In attacco si affida molto al gioco interno, avendo 4 lunghi che possono prendere vantaggi nel pitturato, ma ha anche esterni di talento, con un buon mix di giocatori di uno contro uno e tiratori, Mian su tutti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Fortitudo, Sorokas non basta: al PalaSojourner di Rieti vince la Real SebastianiLa formazione di Fortitudo Bologna affronta una difficile trasferta al PalaSojourner di Rieti, dove la Real Sebastiani si impone con merito.
Leggi anche: Fortitudo in campo a Rieti: quando e a che oraVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Altro big match per la Sebastiani, trasferta in casa della Fortitudo. Ciani: Dovremo estraniarci dall'ambiente; La Fortitudo ruggisce a Ruvo di Puglia: Sorokas e Perkovic trascinano la Effe al blitz esterno; La Fortitudo continua a correre e sbanca Ruvo; Appuntamento con la storia: è tempo di Crifo Wines – Fortitudo Bologna.
Sebastiani in casa della Fortitudo. Ciani: Dovremo esternarci dall'ambienteAltro big match per la Sebastiani, attesa domenica 22 febbraio alle 18 sul parquet del PalaDozza per affrontare la Fortitudo Bologna, uno dei templi del basket italiano. Si sfidano due seconde ... pianetabasket.com
Fortitudo Bologna, è la serata perfetta: a Torino si torna a vincere in trasferta e c'è il primo posto (grazie al ritiro di Bergamo)Aggancia momentaneamente quattro squadre a quota 32 in testa a una classifica rivoluzionata dal forfait dei lombardi: Pesaro (persi 4 punti), Cividale (ne perde 2), Brindisi e Rimini ... corrieredibologna.corriere.it
TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO La Fortitudo Bologna, nonostante la sconfitta di pomeriggio a Scafati, è ancora in piena corsa per un posto ai playoff. Si torna in campo domenica 1 febbraio, alle ore 18, all'ombra del Paladozza Ecco qui tutti - facebook.com facebook