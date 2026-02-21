la formazione scelte obbligate a centrocampo

Andrea Sottil si trova costretto a fare scelte obbligate a centrocampo dopo aver deciso di non convocare Sersanti e Pyyhtia per la partita di Castellammare. La decisione deriva dalla necessità di adattare la formazione alle attuali disponibilità della rosa. I due giocatori non figurano nella lista ufficiale, lasciando spazio a alternative diverse nell’undici titolare. La scelta del mister potrebbe influenzare la strategia in campo e le rotazioni durante la partita.

Scelte obbligate per Andrea Sottil, a centrocampo. Sersanti e Pyyhtia restano, come da programma, fuori dalla lista dei convocati per Castellammare. I due centrocampisti ne avranno ancora per un po’, ipotizzabile che si rivedranno a marzo inoltrato. Dunque, conferme per Gerli, Santoro e Massolin con Zanimacchia e Zampano sugli esterni. Anche Dellavalle vola verso la sua terza maglia da titolare consecutiva, al centro della difesa con Nieling e Tonoli ai lati, sistema che ha funzionato e che difficilmente può essere toccato. Davanti, considerata la titolarità di De Luca, va scelta la spalla. Il bisogno di dialogo continuo con l’ex Cremonese, ci porta a proporre il ballottaggio Defrel - Ambrosino, entrambi capaci di legare il gioco e di rivestire i panni di seconda punta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

