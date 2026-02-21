La Ferrari piace Red Bull in difficoltà Newey da incubo i dubbi della Cadillac Test F1 il bilancio
Ferrari ha conquistato consensi durante i test a Sakhir, dimostrando affidabilità e velocità, mentre Red Bull ha affrontato problemi tecnici e rallentamenti. La squadra di Newey ha registrato tempi altalenanti, suscitando preoccupazioni. La Cadillac, invece, ha incontrato incertezze sulla propria strategia. Alla fine di questa fase, i team si preparano per affrontare il prossimo appuntamento in pista con obiettivi diversi.
“Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”, scriveva Agatha Christie. E quest’anno, oltre allo shakedown di Barcellona, si sono svolte due sessioni di test in Bahrain, che hanno dato le prime indicazioni sulle monoposto. In attesa di scoprire i reali valori in pista nel Gran Premio d’Australia, Charles Leclerc ha realizzato il miglior tempo degli ultimi tre giorni di prove a Sakhir in 1’31’’992. La Mercedes, invece, è la squadra che ha completato più giri in assoluto: 432. Ecco il bilancio di tutti i team dal più lento al più veloce. Totale giri: 128, miglior tempo: 1’35’’974 (Stroll) Dopo essersi presentata in ritardo a Barcellona, la squadra di Lawrence Stroll è arrivata ultima in entrambe le sessioni di test in Bahrain, percorrendo pochissimi chilometri.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il bilancio dei test in Bahrain: Ferrari, ci siamo. Sorpresa Red Bull. Aston Martin da incuboFerrari ha completato i test in Bahrain con buoni segnali, mentre Red Bull ha preso tutti di sorpresa con tempi più lenti del previsto.
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: inizio tranquillo del Day-2, problemi per Cadillac e Red BullQuesta mattina a Sakhir i test di Formula 1 sono iniziati senza grandi scossoni.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Norris contro Verstappen: Le nuove F1 non gli piacciono? Può smettere. La Ferrari? È davanti; Mekies: Mercedes e Ferrari davanti per ora, poi McLaren e Red Bull; Sarà l’anno di Hamilton, la Ferrari mi piace e Antonelli può vincere il Mondiale; F1 Test Bahrain | Ferrari, Leclerc: Al momento Mercedes e Red Bull leggermente avanti a tutti.
I tempi dei top team di stamattina. Veramente buona la gestione #Ferrari. #Mercedes stava facendo prove a medio carico ma gestiva anche lei bene. Per ora col gran caldo sembra un po' in sofferenza #McLaren. #RedBull difficile da giudicare con Hadjar. Vedi x.com