La Ferrari piace Red Bull in difficoltà Newey da incubo i dubbi della Cadillac Test F1 il bilancio

Ferrari ha conquistato consensi durante i test a Sakhir, dimostrando affidabilità e velocità, mentre Red Bull ha affrontato problemi tecnici e rallentamenti. La squadra di Newey ha registrato tempi altalenanti, suscitando preoccupazioni. La Cadillac, invece, ha incontrato incertezze sulla propria strategia. Alla fine di questa fase, i team si preparano per affrontare il prossimo appuntamento in pista con obiettivi diversi.

“Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”, scriveva Agatha Christie. E quest’anno, oltre allo shakedown di Barcellona, si sono svolte due sessioni di test in Bahrain, che hanno dato le prime indicazioni sulle monoposto. In attesa di scoprire i reali valori in pista nel Gran Premio d’Australia, Charles Leclerc ha realizzato il miglior tempo degli ultimi tre giorni di prove a Sakhir in 1’31’’992. La Mercedes, invece, è la squadra che ha completato più giri in assoluto: 432. Ecco il bilancio di tutti i team dal più lento al più veloce. Totale giri: 128, miglior tempo: 1’35’’974 (Stroll) Dopo essersi presentata in ritardo a Barcellona, la squadra di Lawrence Stroll è arrivata ultima in entrambe le sessioni di test in Bahrain, percorrendo pochissimi chilometri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il bilancio dei test in Bahrain: Ferrari, ci siamo. Sorpresa Red Bull. Aston Martin da incuboFerrari ha completato i test in Bahrain con buoni segnali, mentre Red Bull ha preso tutti di sorpresa con tempi più lenti del previsto.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: inizio tranquillo del Day-2, problemi per Cadillac e Red BullQuesta mattina a Sakhir i test di Formula 1 sono iniziati senza grandi scossoni.

