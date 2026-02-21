La Ferrari brilla nei Test in Bahrain e chiude un’ottima pre-season ma i rivali si nascondono…

La Ferrari ha ottenuto la miglior prestazione nei test in Bahrain, con Charles Leclerc che ha segnato un tempo di 1’31”992 sul circuito di Sakhir. La scuderia italiana si prepara con fiducia alla nuova stagione, dimostrando una buona affidabilità e velocità. Tuttavia, i rivali mantengono il massimo riserbo, evitando di mostrare le proprie carte. La gara vera arriverà nelle prossime settimane, quando tutti scenderanno in pista con i mezzi definitivi.

La Ferrari esce dall’ultima finestra di test in Bahrain con un cauto ottimismo, dopo aver realizzato la miglior prestazione assoluta dell’intera pre-season con Charles Leclerc in 1’31?992 sulla pista di Sakhir. Il monegasco della Rossa ha potuto esplorare i limiti della SF-26 sul giro secco, effettuando diversi time-attack con pneumatici di mescola C3 e C4 nel corso della sessione pomeridiana della giornata conclusiva di prove. Il nativo del Principato ha inflitto dei distacchi pesanti alla concorrenza, con la McLaren di Lando Norris che paga otto decimi e la Red Bull di Verstappen oltre un secondo proprio come la Mercedes di George Russell, ma questi gap in realtà sono poco indicativi perché, chi più chi meno, tutti gli altri top team non hanno svelato appieno il massimo potenziale delle rispettive vetture.🔗 Leggi su Oasport.it

Ferrari brilla nei test in Bahrain, Mercedes in difficoltàDurante i test in Bahrain, Ferrari ha ottenuto risultati positivi grazie a una buona affidabilità e a tempi promettenti, mentre Mercedes ha incontrato diverse difficoltà, rallentando le prove.

Test in Bahrain, la F1 cerca la sua regina. Ma Ferrari e rivali giocano a nascondinoLa Formula 1 si prepara a testare le monoposto a Sakhir, in Bahrain, dal mercoledì al venerdì, mentre team e piloti tengono nascosti i risultati.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.