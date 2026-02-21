La Corte Suprema non ha bocciato i dazi di Trump ma il modo in cui li ha imposti

La decisione della Corte Suprema riguarda il modo in cui sono stati applicati i dazi imposti dall’amministrazione precedente. La corte non ha annullato le tariffe, ma ha evidenziato che le modalità di loro imposizione violano le norme costituzionali. Questa sentenza riflette le tensioni tra il potere esecutivo e il sistema di controlli. Le autorità devono ora rivedere le procedure per applicare future tariffe commerciali. La questione rimane aperta e suscita dibattiti tra gli esperti di diritto e economia.

Washington, 21 febbraio 2026 – C'è un motivo se Gli Stati Uniti sono stati descritti per decenni come la più grande democrazia occidentale non per una presunta superiorità morale, intellettuale o politica, ma per il ruolo cruciale che i contrappesi – i famosi checks and balances – esercitano nel sistema istituzionale. Nonostante il presidente sia eletto direttamente dal popolo – attraverso il meccanismo dei grandi elettori -, non può esercitare il potere come un monarca assoluto. Nemmeno Donald Trump, al suo secondo mandato, è immune da questo principio fondante della Costituzione americana. Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema ha dato una lezione proprio su questo.