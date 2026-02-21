La Corte Suprema boccia i dazi di Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, considerando che non si può applicare questa misura. La decisione arriva dopo lunghe controversie legali e coinvolge anche aziende americane penalizzate dai dazi. La sentenza rappresenta un colpo per l’ex presidente, che aveva adottato questa politica commerciale. La questione rimane al centro del dibattito politico e commerciale nel Paese. La discussione sui dazi prosegue senza sosta.

Il massimo organo giudiziario statunitense, accusato di essere fedele al tycoon, annulla la decisione simbolo di The Donald: «Non può imporli». L'inquilino della Casa Bianca però tuona: «Influenze straniere». E punta a una tariffa globale al 10%. Schiaffo della Corte Suprema a Donald Trump. Ieri, con una decisione di 6 contro 3, il massimo organo giudiziario statunitense ha annullato i dazi che il presidente aveva imposto ai sensi dell'International emergency economic powers act (Ieepa). «Lo Ieepa autorizza il presidente a "indagare, bloccare durante la pendenza di un'indagine, regolamentare, dirigere e obbligare, annullare, invalidare, impedire o proibire l'importazione o l'esportazione".