La Corte Suprema boccia i dazi di Donald Trump Il presidente Usa | E' una vergogna ho un piano di riserva

La Corte Suprema ha bocciato i dazi di Donald Trump con sei voti a favore e tre contrari. La Corte ha stabilito che Donald Trump non può imporre i dazi in base all'International Emergency Powers Act, quello a cui ha fatto ricorso il presidente per giustificare i dazi del 'Liberation Day'. La legge dà al presidente l'autorità di affrontare "minacce straordinarie" in caso di un'emergenza nazionale, inclusa quella di "regolare" l'importazione" di "beni esteri", ed è stata approvata negli anni 1970 per limitare i poteri presidenziali in materia di sicurezza nazionale dopo i dazi imposti da Richard Nixon per affrontare la crisi della bilancia dei pagamenti in seguito al crollo del sistema monetario di Bretton Woods.🔗 Leggi su Feedpress.me
Usa, la Corte Suprema boccia i dazi di Trump. Il presidente: “Una vergogna ma ho piano di riserva”La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto le misure di dazi imposte da Trump, che aveva deciso di aumentare i costi sulle importazioni senza consultare il Congresso.
Usa, la Corte Suprema boccia i dazi. Trump annuncia: «Tariffe extra del 10% per tutti»La decisione si concentra sui dazi imposti in base a una legge sui poteri di emergenza, inclusi i dazi reciproci che ha imposto a quasi tutti gli altri paesi ... ilsole24ore.com
La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non ha il potere di imporli»La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti boccia i dazi di Trump: 6 voti a favore e 3 contrari ... msn.com
