La corsa del tassista finita in ospedale | coltello alla gola un arresto e una denuncia

Un tassista è stato colpito e ferito con un coltello alla gola durante una corsa, a causa di un cliente che ha tentato di rapinarlo. Dopo aver portato il passeggero a destinazione, quest’ultimo ha chiesto di entrare in casa di un conoscente per trovare dei soldi, ma ha estratto un coltello e lo ha minacciato. Il tassista è riuscito a scappare e ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno arrestato il responsabile. La scena si è svolta in una zona residenziale.

Sembrava un normale cliente. La corsa fino a destinazione e poi, al momento di pagare, la richiesta al tassista di salire nella casa del conoscente dove lo aveva accompagnato perché non aveva i soldi in contanti. Il tassista lo segue e lì succede l’incredibile. Invece di ricevere il denaro dovuto, il tassista viene aggredito con un coltello, poi la colluttazione che finisce contro una porta a vetri che si rompe mille pezzi. A quel punto il tassista scappa e chiama il 112. Il fatto è accaduto il 12 febbraio, verso le 7.30, a Monza. A intervenire sul posto i carabinieri della Radiomobile del comando di Monza che hanno raggiunto l’abitazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

La scorsa settimana un tassista è stato accoltellato a Monza. L’aggressore è stato arrestato. Ora, è stato denunciato anche il complice - facebook.com facebook