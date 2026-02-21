La Commissione Ue indaga su Shein | la tutela del consumatore passa anche da un’informazione corretta

La Commissione europea ha avviato un’indagine su Shein dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da consumatori preoccupati per pratiche poco chiare. L’attenzione si concentra sulla trasparenza delle informazioni sui prodotti e sui diritti dei clienti. Molti utenti hanno riferito di difficoltà nel risolvere problemi o ottenere chiarimenti sugli acquisti. La decisione mira a garantire che le regole siano rispettate e che i consumatori siano adeguatamente tutelati. L’indagine prosegue con attenzione e rigorosità.

© Ilfattoquotidiano.it - La Commissione Ue indaga su Shein: la tutela del consumatore passa anche da un’informazione corretta

Ha destato un certo scalpore, comprensibilmente, l’apertura di un’indagine formale della Commissione europea su Shein, il colosso cinese dell’ ultra fast fashion. Il provvedimento si colloca nell’ambito del Digital services act, la normativa europea che regola le responsabilità delle grandi piattaforme online, e mette sotto esame i meccanismi pensati per tenere l’utente incollato alla piattaforma, i sistemi di raccomandazione (ritenuti poco trasparenti) e la presenza nel catalogo di articoli illegali, anche a sfondo pedopornografico. Non sappiamo come andrà a finire l’indagine, con cui Shein dice di voler collaborare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it La Commissione Europea indaga su Shein: nel mirino anche la vendita di materiale pedopornograficoLa Commissione Europea ha aperto un’indagine su Shein dopo aver scoperto che la piattaforma vendeva materiale pedopornografico. Shein nel mirino UE: indagine su sicurezza prodotti, dipendenza e tutela minori online.La Commissione Europea ha avviato un’indagine su Shein, il gigante cinese dell’abbigliamento online, perché sospetta che l’azienda non abbia tutelato adeguatamente la sicurezza dei prodotti e dei minori. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bruxelles, perquisiti gli uffici della commissione Ue. Si indaga sulla vendita di immobili; Blog | La Commissione Ue indaga su Shein: la tutela del consumatore passa anche da un'informazione corretta; Blitz polizia in sede Commissione europea: indagine su immobili; La Commissione europea ha aperto un'indagine su Shein. Bruxelles: perquisite le sedi della Commissione UE/ La polizia belga indaga sulla vendita di alcuni immobiliBruxelles, perquisite le sedi della Commissione UE: la procura del Belgio indaga su presunte irregolarità nella vendita di immobili ... ilsussidiario.net FLASH: Shein nei guai, l'Ue indaga l'e-commerce cinese per vendita di materiale pedopornograficoVerrà valutata anche la trasparenza dei sistemi di raccomandazione utilizzati da Shein per proporre contenuti e prodotti agli utenti ... affaritaliani.it La Stampa. . Faro della Commissione europea su Shein, il marchio di fast fashion cinese è indagato all’Antitrust Ue per presunti abusi dei servizi regolati dal Digital Services Act, la legge europea sui servizi digitali in vigore dal 2024. Tre le aree di indagine. La - facebook.com facebook Tariffe disabili, scatta la Commissione Vigilanza, il presidente Gnocchi “Servono ulteriori indagini” #in evidenza x.com