La cassetta pesa Sfuma il furto delle offerte

I fedeli hanno impedito il furto della cassetta delle offerte in chiesa, quando un uomo ha provato a portarla via nel pomeriggio. La cassetta, pesante e ben posizionata vicino all’altare, ha attirato l’attenzione di alcuni presenti che hanno immediatamente fermato il ladro. L’uomo ha cercato di scappare con il contenitore, ma è stato bloccato prima di raggiungere l’uscita. La scena si è conclusa con il ladro sotto gli occhi di tutti.

© Ilgiorno.it - La cassetta pesa. Sfuma il furto delle offerte

A sventare il furto della cassetta delle offerte della parrocchia, avvenuto in pieno giorno, sono stati i fedeli, che hanno visto il ladro uscire con la pesante cassetta delle offerte. Il colpo è stato tentato nel tardo pomeriggio del 27 gennaio nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Merone, dove un uomo di 35 anni di Lecco, con numerosi precedenti e ben noto, ha avvicinato la sua auto all'ingresso della chiesa e ha cercato di caricare la cassetta, senza però calcolarne il peso, che si è rivelato più impegnativo del previsto. Così, mentre si affaccendava a trascinare la cassa verso l'auto, è stato visto da alcuni fedeli, che si sono avvicinati, costringendolo ad abbandonare la cassetta e a scappare.