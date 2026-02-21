La casa hi-tech di Andrea Pucci nel cuore di Milano | tutti i dettagli di lusso
Andrea Pucci ha mostrato sui social la sua residenza milanese, una casa moderna e ricca di tecnologia. La dimora, situata nel centro della città, include dispositivi smart e arredi di design. Il comico ha condiviso alcune immagini che mettono in evidenza le soluzioni innovative adottate negli ambienti. La casa si distingue anche per un ampio terrazzo, perfetto per le serate estive. Le foto hanno suscitato grande interesse tra i fan di Pucci.
Andrea Pucci vive in una casa da sogno milanese, le cui foto sono state divulgate sui social del comico.. Il suo vero nome è Andrea Baccan e, nel corso degli anni, è diventato uno dei comici più rinomati d’Italia e un volto rinomati di programmi di successo come Colorado e Quelli che il calcio. L’attore e cabarettista vive a Milano e la sua casa rispecchia appieno la sua personalità artistica. La casa da sogno di Andrea Pucci. Lui stesso ha condiviso su Instagram alcuni scatti della sua abitazione, al cui interno c’è un design moderno e pulito, fatto di luci a Led che danno un’atmosfera calda agli ambienti.🔗 Leggi su Tpi.it
Dove vive Andrea Pucci, la casa dal design moderno nel cuore di MilanoAndrea Pucci vive a Milano, in una casa dal design moderno e raffinato.
Sabina Guzzanti provoca la destra su Andrea Pucci, "fate come lui tornatevene a casa, aiutatevi a casa vostra"Sabina Guzzanti torna a far discutere sui social.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dal design olfattivo alle luci hi tech la casa si progetta con tutti i sensi; Scuola, arriva il portale degli sconti per il personale: risparmi su abbigliamento, prodotti per la casa e hi-tech. Ecco come funziona; Interfacce utente, eccessi hi-tech in auto e le polemiche sulla Ferrari Luce; Hi?tech e anche GTI, ma non subito: la nuova Volkswagen Golf elettrica punta al 2028 | Quattroruote.it.
I gadget hi-tech per proteggere la casa e andare in vacanza senza stressSe articoli come centraline domotiche e telecamere IP sono diventati estremamente popolari e accessibili, una delle principali ragioni che hanno portato ad un incremento nel loro acquisto risiede nel ... iodonna.it
Casa sicura: i gadget hi-tech per monitorarla sempre e ovunqueI furti in casa sono tra i crimini più odiosi di cui si può essere vittime. Non solo per il valore economico di quanto viene rubato, ma soprattutto per l’idea che estranei malintenzionati si siano ... iodonna.it
Non si placa il botta e risposta tra Fiorello e Andrea Pucci. Dopo la rinuncia di Pucci a Sanremo 2026 e le successive imitazioni da parte dello showman, lo scontro ha abbandonato i programmi televisivi per trasferirsi sui social - facebook.com facebook
TAPIRO A PUCCI Andrea Pucci al vetriolo contro @Fiorello : «Fiore, goditi un po’ di più la vita!» Guarda il video al link: striscialanotizia.mediaset.it/video/anticipa… #Striscialanotizia #AndreaPucci #Fiorello #Sanremo2026 @SanremoRai #Sanremo2026 x.com