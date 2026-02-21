La casa hi-tech di Andrea Pucci nel cuore di Milano | tutti i dettagli di lusso

Andrea Pucci ha mostrato sui social la sua residenza milanese, una casa moderna e ricca di tecnologia. La dimora, situata nel centro della città, include dispositivi smart e arredi di design. Il comico ha condiviso alcune immagini che mettono in evidenza le soluzioni innovative adottate negli ambienti. La casa si distingue anche per un ampio terrazzo, perfetto per le serate estive. Le foto hanno suscitato grande interesse tra i fan di Pucci.

Andrea Pucci vive in una casa da sogno milanese, le cui foto sono state divulgate sui social del comico.. Il suo vero nome è Andrea Baccan e, nel corso degli anni, è diventato uno dei comici più rinomati d’Italia e un volto rinomati di programmi di successo come Colorado e Quelli che il calcio. L’attore e cabarettista vive a Milano e la sua casa rispecchia appieno la sua personalità artistica. La casa da sogno di Andrea Pucci. Lui stesso ha condiviso su Instagram alcuni scatti della sua abitazione, al cui interno c’è un design moderno e pulito, fatto di luci a Led che danno un’atmosfera calda agli ambienti.🔗 Leggi su Tpi.it

