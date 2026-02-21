La canzone degli studenti Il Diritto diventa musica

Gli studenti della classe 3G del liceo Carlo Porta di Monza hanno deciso di comunicare il loro rispetto agli insegnanti attraverso una canzone. Hanno scritto un brano musicale per esprimere i loro sentimenti e rafforzare il legame con gli insegnanti. La proposta ha coinvolto diversi compagni, che hanno collaborato per creare un messaggio autentico e diretto. La canzone rappresenta un modo nuovo per far sentire la propria voce all’interno della scuola.

© Ilgiorno.it - La canzone degli studenti. Il Diritto diventa musica

Cara prof, ti scrivo. anzi ti lascio una canzone. Questa l’idea dei ragazzi di 3G del liceo Scienze sociali dell’ istituto Carlo Porta di Monza, che esprimono la stima per gli insegnanti in un modo originale. E così per la professoressa di Diritto e Economia, Anna Passoni, che li segue dal primo, anno, hanno scritto la canzone “ Norma estetica ”. Nel testo i termini del Diritto, parole chiave dei loro studi di queste settimane: obbligazioni, contratti e clausole vessatorie. Avevano già impostato una prima idea, un rap in rima baciata, per il docente di matematica: un’iniziativa rimasta però in un cassetto tra imbarazzo e timidezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Il ricordo diventa musica. La canzone per Andrea Paci Leggi anche: Adottiamo il diritto allo studio: la musica diventa solidarietà il 6 gennaio al teatro don bosco di Catania Canzone per bambini: Voglio andare a scuola | Scuola dell’infanzia e asilo #ritornoascuola Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La canzone degli studenti. Il Diritto diventa musica; Foibe, bufera sulla canzone cantata dagli studenti nel Giorno del Ricordo: Nessun brano neofascista; Chioggia, studenti cantano brano neofascista nel Giorno del Ricordo: esplode la polemica; Giorno del Ricordo, il Mim smentisce dopo le verifiche: Nessuna canzone fascista nella scuola di Chioggia. Foibe, bufera sulla canzone cantata dagli studenti nel Giorno del Ricordo: «Nessun brano neofascista»Nessuna canzone neofascista è stata cantata a Chioggia dagli alunni lo scorso 10 febbraio, Giorno del Ricordo, durante la cerimonia di commemorazione delle vittime delle foibe e degli ... ilgazzettino.it Europa terra di popoli, gruppo di estrema destra contro la canzone di pace degli studenti reggianiBOLOGNA – Welcome to Europe, ma ti chiudon la porta. Europa sei grande, ma piena di difetti, Europa mia, regina d'argento, parli di pace ma vivi nel vento. Chiudi le porte, ma apri i salotti, salvi ... bologna.repubblica.it Caterina Caselli Sugar. . “Nessuno mi può giudicare” è un manifesto di libertà. La libertà non è un privilegio da conquistare ma è un diritto da custodire, da rivendicare. Oggi questa canzone compie 60 anni. Il 27 gennaio del 1966 la cantavo per la prima volta - facebook.com facebook