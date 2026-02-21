La benemerenza per Luca Sinigaglia | Coraggio sacrificio e altruismo

Luca Sinigaglia, alpinista di 49 anni di Melzo, ha perso la vita durante un tentativo di soccorso sul Pik Pobeda in Kirghizistan a Ferragosto. La sua azione coraggiosa ha salvato una compagna di spedizione, ma lui stesso è stato colpito da una valanga. I cittadini hanno deciso di ricordarlo ufficialmente con il Premio di benemerenza civica Città di Melzo. La cerimonia di consegna si è svolta ieri, rendendo omaggio al suo spirito altruista.

La memoria dell’eroico gesto viva e forte ogni giorno, e ieri il primo omaggio "ufficiale" della città: a Luca Sinigaglia, l’alpinista melzese 49 enne morto a Ferragosto sul Pik Pobeda in Kirghizistan dopo il tentativo di soccorrere una compagna di spedizione, è stato assegnato, alla memoria, il Premio di benemerenza civica Città di Melzo. Sarà consegnato ufficialmente ai suoi familiari, padre, sorella e fratello, a Teatro Trivulzio, l’8 maggio prossimo. La designazione è stata votata all’unanimità l’altro pomeriggio dalla commissione di selezione delle candidature. Oltre che a Sinigaglia il riconoscimento andrà a tre realtà del settore sociale: l’Associazione volontari ospedalieri sezione di Melzo, giunta al cinquantesimo anniversario di attività, Abio Martesana odv, da 25 anni in corsia a fianco dei bambini, e il Gruppo Volontari della Rsa Giovanni Paolo II, quindici anni di attività.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

