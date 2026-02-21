La battaglia sul 2013 Le richieste dei prof accolte solo in parte

Il caso dei docenti italiani riguarda il riconoscimento dell’anno 2013 per la progressione di carriera, una richiesta avanzata da migliaia di insegnanti e arrivata fino alla Cassazione. La causa deriva dal fatto che lo Stato ha accolto solo in parte le loro richieste. Le proteste si sono concentrate sulle modalità di valutazione e sulla mancanza di riconoscimento completo. La questione resta aperta, mentre i docenti attendono una decisione definitiva.

Una battaglia senza campo, che si è spinta recentemente fino alla Cassazione. è quella portata avanti in questi anni da migliaia di docenti di tutta Italia, nel tentativo di farsi riconoscere dallo Stato l'anno 2013 come utile ai fini della progressione della carriera economica. Per addentrarsi in quella che docenti e sindacati definiscono una "ingiustizia", bisogna ritornare indietro di sedici anni, ovvero quando il governo Berlusconi, con due interventi legislativi – le leggi 1222010 e 1112011 – aveva decretato l'esclusione dell'anno 2013 dai conteggi utili per la progressione stipendiale e giuridica del personale immesso in ruolo, a causa delle misure di contenimento della spesa pubblica adottate in quel periodo.