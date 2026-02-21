Kia EV5 Suv elettrico formato famiglia Tecnologie al top
Kia ha presentato il nuovo EV5, un SUV elettrico pensato per le famiglie. Il modello si distingue per l’ampio spazio interno e le tecnologie innovative, come il sistema di assistenza alla guida e la ricarica rapida. La casa automobilistica punta a conquistare clienti che cercano comfort e sicurezza in un’auto ecologica. Il EV5 promette di diventare una scelta popolare tra le famiglie in cerca di un veicolo spazioso e tecnologicamente avanzato.
Un Suv elettrico pensato per soddisfare le esigenze delle famiglie. Kia rafforza la sua presenza nel segmento C e lo fa con un modello che unisce comfort, sicurezza e ovviamente tanto spazio a bordo. La nuova Kia EV5 vanta un design boxy, con forme ben definite e stilemi che la accomunano agli ultimi modelli elettrici del brand. Le linee tese trasmettono dinamismo, con 4,61 metri di lunghezza e un passo di 2,75 metri per offrire un’abitabilità da segmento superiore. La nuova nata di Kia si basa sulla piattaforma E-GMP con architettura a 400 V. Viene proposta con una sola powertrain, con un motore da 217 CV, 160 kW, e 295 Nm di coppia.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Kia EV5: come va il nuovo Suv elettrico coreanoLa Kia EV5 arriva sul mercato come un nuovo Suv elettrico che punta forte sul comfort e sulla qualità.
KIA EV5: la sfida alla Tesla Model Y nel mercato italiano dei SUV elettrici, tra spazio e tecnologia.La KIA EV5 si fa largo nel mercato italiano dei SUV elettrici, puntando a rubare quote alla Tesla Model Y.
Kia EV5 - La casa coreana aggiorna il Suv elettrico per famiglie
Kia EV5 2026: il SUV elettrico che gioca d’anticipo su spazio e ricaricaMentre il mercato elettrico si interroga ancora sul compromesso ideale tra dimensioni e costi, Kia cala un asso pesante con la nuova ... motorage.it
Kia EV5 2026: il SUV elettrico sulla neve a Courmayeur [FOTO e VIDEO]Kia sta accelerando sull’elettrificazione ed ampliando la sua gamma di modelli a zero emissioni. Il prossimo in arrivo sulle strade italiane è la EV5, un SUV di dimensioni medie, studiato dalla casa ... motorionline.com
Kia PV5 è Family Car of the Year 2026 Un elettrico che cambia le regole: piattaforma modulare, fino a 412 km di autonomia e spazio superiore a molti rivali. Pensato per famiglie, lavoro e mobilità accessibile. Versatile, razionale e pronto a ridefinire il conc - facebook.com facebook