kia ev5 suv elettrico formato famiglia tecnologie al top

Kia ha presentato il nuovo EV5, un SUV elettrico pensato per le famiglie. Il modello si distingue per l’ampio spazio interno e le tecnologie innovative, come il sistema di assistenza alla guida e la ricarica rapida. La casa automobilistica punta a conquistare clienti che cercano comfort e sicurezza in un’auto ecologica. Il EV5 promette di diventare una scelta popolare tra le famiglie in cerca di un veicolo spazioso e tecnologicamente avanzato.

Un Suv elettrico pensato per soddisfare le esigenze delle famiglie. Kia rafforza la sua presenza nel segmento C e lo fa con un modello che unisce comfort, sicurezza e ovviamente tanto spazio a bordo. La nuova Kia EV5 vanta un design boxy, con forme ben definite e stilemi che la accomunano agli ultimi modelli elettrici del brand. Le linee tese trasmettono dinamismo, con 4,61 metri di lunghezza e un passo di 2,75 metri per offrire un’abitabilità da segmento superiore. La nuova nata di Kia si basa sulla piattaforma E-GMP con architettura a 400 V. Viene proposta con una sola powertrain, con un motore da 217 CV, 160 kW, e 295 Nm di coppia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

