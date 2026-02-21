Keoghan eredita i Peaky Blinders | Duke Shelby guida la gang nel 1940

Keoghan ha ottenuto il ruolo di Duke Shelby, dopo che la produzione ha deciso di rinnovare il cast per il nuovo film “The Immortal Man”. La scelta si deve alla volontà di approfondire la figura di Duke, figlio di Tommy Shelby, e di portare una nuova energia nella saga. Il film, in uscita il 6 marzo 2026, sarà disponibile anche su Netflix dal 20 marzo. La decisione di cambiare attore principale ha suscitato grande interesse tra i fan.

Il ritorno di Peaky Blinders sul grande schermo sarà segnato da un cambio di guardia: Barry Keoghan assumerà il ruolo di Duke Shelby, figlio di Tommy Shelby, nel film “The Immortal Man”, in arrivo nelle sale il 6 marzo 2026 e su Netflix il 20 marzo. La decisione, rivelata dal creatore della serie Steven Knight, rappresenta una svolta narrativa e un investimento nel futuro del franchise, con possibili sviluppi seriali incentrati sul personaggio interpretato da Keoghan. La scelta di Barry Keoghan non è stata improvvisa, ma frutto di una precisa visione creativa. Knight aveva infatti individuato nell’attore irlandese il volto ideale per interpretare il figlio di Tommy fin dall’inizio del progetto cinematografico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Peaky Blinders: il figlio di Shelby sfida l’eredità del padreIl figlio di Shelby ha deciso di mettere in discussione l’eredità del padre, portando la saga di Peaky Blinders sul grande schermo.

