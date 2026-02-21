Kalulu | la Figc ignora la Juve stop confermato Bastoni resta

Kalulu resta squalificato perché la Figc ha confermato la sua giornata di stop. La Juventus ha presentato ricorso, ma la commissione ha deciso di mantenere la decisione originaria, senza concedere altre possibilità. La decisione influisce sulla rosa bianconera, che dovrà fare a meno del difensore francese nel prossimo impegno ufficiale. La Juve ha già programmato di sostituire Kalulu con un altro giocatore nel reparto difensivo. La partita si avvicina e la squadra si prepara senza il suo elemento chiave.

Kalulu, la Figc non concede la grazia: la Juventus resta senza il suo difensore. La Juventus ha respinto il ricorso per annullare la squalifica di Pierre Kalulu, punito con una giornata di stop dopo l’espulsione contestata durante il match contro l’Inter. La decisione della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) pone fine alle speranze del club bianconero di recuperare il giocatore in vista dei prossimi impegni, nonostante le argomentazioni presentate a sostegno della sua posizione. L’episodio riaccende il dibattito sulla severità delle decisioni arbitrali e sull’opportunità di un riesame delle sanzioni in casi di contestazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu La Juve ha chiesto la ‘grazia’ alla FIGC per KaluluLa Juventus ha chiesto alla FIGC di ridurre la squalifica di Pierre Kalulu, dopo l’espulsione a San Siro contro l’Inter. Kalulu, la Juve chiede la grazia al presidente della Figc Gravina. Ma le speranze sono minimeKalulu, protagonista di un episodio controverso a San Siro, ha scatenato la reazione della Juventus, che ha chiesto aiuto direttamente al presidente della Figc Gravina. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La Juve chiede la "grazia" per Kalulu: arriva la risposta della FIGC - facebook.com facebook #Juventus #Kalulu #Juve #FIGC #Giustiziasportiva #Gravina VIDEO x.com