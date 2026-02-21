Juventus Women sfida cruciale | 3 punti per l’Europa Ternana

Juventus Women cerca punti fondamentali contro Ternana Women, per mantenere la speranza di qualificarsi in Europa. La partita si gioca domenica 22 febbraio alle 12:30 allo Stadio Moreno Gubbiotti di Narni. La squadra torinese ha bisogno di una vittoria per rafforzare la sua posizione in classifica e avvicinarsi agli obiettivi stagionali. Le due formazioni si sono già affrontate in passato, ma questa sfida promette emozioni e intensità.

Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 12:30, allo Stadio Moreno Gubbiotti di Narni, si affronteranno Ternana Women e Juventus Women nella quindicesima giornata della Serie A Women. Le bianconere, uscite recentemente dalla Women’s Champions League, cercheranno riscatto in un match cruciale per la corsa al terzo posto in classifica, mentre la Ternana mira a consolidare la propria posizione in zona salvezza. Dopo la battuta d’arresto europea contro il Wolfsburg, che ha decretato l’eliminazione dalla Women’s Champions League, la Juventus Women è chiamata a ripartire nel campionato italiano. La sconfitta ha rappresentato un duro colpo dal punto di vista emotivo, ma la squadra di mister Canzi dovrà rapidamente concentrarsi sugli obiettivi nazionali, consapevole che ogni punto sarà prezioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

