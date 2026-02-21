Juventus tra Spalletti e mercato | rinnovo sogno Tonali e… Vlahovic

La Juventus lavora intensamente sul mercato e pensa a rinforzare la rosa, puntando su Tonali e Vlahovic. La società si concentra anche sul futuro della panchina, con l’obiettivo di mantenere Luciano Spalletti come allenatore. La squadra ha bisogno di risultati per qualificarsi alla prossima Champions League, e i dirigenti cercano di costruire una squadra competitiva. La scelta di rinnovare o cambiare allenatore dipende dai prossimi incontri. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.

Tiene banco il futuro sulla panchina dell’allenatore, mentre la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione La Juventus non può fallire l’ingresso tra le prime quattro per la qualificazione alla prossima Champions League, ma la volontà del club bianconero è quella di confermare in panchina Luciano Spalletti. Le ultime sul futuro di Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it L’ex Ct ha la fiducia della dirigenza e in particolare di Chiellini, che vedono nella squadra ampi margini di crescita specialmente con un mercato all’altezza in estate. A parte le ultime battute d’arresto, la Juve ha convinto sul piano delle prestazioni e la società sta apprezzando il lavoro di Spalletti che ha preso il comando lo scorso ottobre in una situazione complicata per la ‘Vecchia Signora’.🔗 Leggi su Calciomercato.it

Leggi anche: Juventus: Tonali grande sogno di Spalletti

Juve, mercato chiuso senza attaccante: sfuma Kolo, Spalletti attende Vlahovic. Ma d'estate Tonali...La Juventus ha chiuso il mercato senza riuscire a portare un nuovo attaccante.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.