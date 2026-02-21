Juventus | Spalletti pesca dal vivaio

La Juventus ha affrontato molte assenze in difesa, e Spalletti ha deciso di puntare sui giovani del settore giovanile. Per la partita di oggi contro il Como all’Allianz Stadium, l’allenatore ha convocato alcuni talenti emergenti per rinforzare la linea difensiva. Questa scelta mira a coprire le assenze e a dare spazio ai giovani promessi del vivaio. La formazione ufficiale verrà annunciata poco prima del calcio d’inizio, alle 15:00.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti pesca dal vivaio

In un momento di vera e propria emergenza difensiva, Luciano Spalletti ha deciso di guardare al settore giovanile per integrare la rosa Juventus in vista della delicata partita casalinga contro il Como, in programma oggi pomeriggio all’Allianz Stadium (calcio d’inizio ore 15:00). Tra i convocati spicca il nome di Niccolò L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it Leggi anche: Juventus: Elimoghale nuova stella del vivaio Juventus Next Gen: il vivaio si muoveLa Juventus punta sul proprio settore giovanile, con particolare attenzione alla formazione della squadra Next Gen. L’uomo giusto! #juventus #spalletti #juve Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Show e gol ma l'Inter vince un derby d'Italia condizionato dall'arbitro; Spalletti difende Kalulu: Non mi va giù che si prenda anche del bischero da Chivu...; Zielinski decide il derby d’Italia, l’Inter vince 3-2: Juve furiosa per l’espulsione di Kalulu; La Juventus e il febbraio nero, Spalletti cerca i rimedi. Juventus, Spalletti: Stasera fatti tre passi indietro, sotto tanti punti di vistaLe parole dell'allenatore della Juventus Spalletti al termine della gara d'andata del playoff di Champions League contro il Galatasaray ... gianlucadimarzio.com Eliminato in Coppa Italia e quasi fuori dalla Champions: Juve, che ne sarà di Spalletti?L'operato del tecnico sarà giudicato sui risultati del campo come per i suoi predecessori: nelle ultime due settimane la situazione non è più confortante come prima ... msn.com #Juventus, i convocati di #Spalletti per il #Como x.com Juventus News 24. . Intervista esclusiva a Fabio Bazzani, a cura di Alberto Petrosilli. “Ripartire da Spalletti ma con gente abituata a lottare per obiettivi alti"” Ascolta la puntata completa in uscita alle ore 16.00 su Spreaker e Spotify, cercando il podcast "Intervist - facebook.com facebook