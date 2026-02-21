Juventus si è complicata la trattativa per Kessiè

Kessiè-Juve, niente da fare? L’ivoriano vuole ingaggio da top player Come riportato da La Stampa, la trattativa per l’approdo in bianconero di Frank Kessiè si è complicata. Accostato con decisione alla Juventus nelle scorse settimane, Franck Kessiè, centrocampista classe 1996 della nazionale ivoriana, in scadenza di contratto con l’Al Ittihad L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, trattativa per Kolo Muani sempre più complicataLa trattativa tra la Juventus e Kolo Muani si complica sempre di più.

Proprietà Juventus, trattativa complicata per Tether. Exor respinge ad unanimità l’offerta da 1.1 miliardi per il club. La Gazzetta dello Sport rivela un dettaglio decisivo!La proprietà della Juventus rimane salda, dopo il rifiuto unanime di Exor all'offerta di 1,1 miliardi da parte di Tether.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Ravenna-Juventus Next Gen; Juventus nel tunnel, rimonta e ottavi Champions miraggio: difesa allo sbando, allarme Bremer e Spalletti senza leader in attacco; Ranocchia: Spalletti un maestro, ha risollevato la Juve. Vi svelo il suo segreto. E su Bremer...; Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2. Istanbul amara: gol e highlights.

Juventus, Spalletti bocciato dai tifosi: Altro che rinnovoDopo la brutta sconfitta della Juventus a Instanbul, Spalletti è finito nel mirino di numerosi tifosi presenti sui social. newsmondo.it

Juventus, Spalletti e le otto giornate di Madama, il messaggio dell'allenatore alla societàJuventus, arrivano otto giorni decisivi tra Champions e Serie A. Il quarto posto è fondamentale per la programmazione futura mentre Spalletti si dice già pronta al rinnovo. sport.virgilio.it

Cambiaso sta vivendo una stagione complicata. Troppi alti e bassi stanno condizionando il suo percorso di crescita, con l'italiano che ora è chiamato a cambiare marcia per migliorare #Juventus #Cambiaso #SpazioJ - facebook.com facebook

Cambiaso sta vivendo una stagione complicata. Troppi alti e bassi stanno condizionando il suo percorso di crescita, con l'italiano che ora è chiamato a cambiare marcia per migliorare #Juventus #Cambiaso x.com