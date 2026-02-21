Juventus | retroscena clamoroso su Kostic
Filip Kostic è protagonista di un retroscena sorprendente in vista della partita tra Juventus e Como, prevista alle 15:00 all’Allianz Stadium. La causa di questa tensione riguarda un possibile malessere che ha coinvolto il giocatore, causando preoccupazioni nello staff tecnico. Kostic si è allenato con qualche dubbio e si pensa che possa comunque scendere in campo. La sua presenza sarà decisiva per la corsa alla zona Champions.
In un pomeriggio cruciale per la rincorsa al quarto posto in Serie A, la Juventus ospita il Como all'Allianz Stadium (ore 15:00) con Filip Kostic pronto a partire titolare sulla sinistra. Il serbo, 33 anni compiuti a novembre, rappresenta una delle poche certezze offensive in un momento di emergenza
Kostic Atalanta, clamoroso retroscena sul serbo: è stato offerto alla Dea in estate in cambio di quel nerazzurro! La rivelazione sul mercatoUn retroscena sorprendente riguarda Kostic e l'Atalanta: secondo quanto rivelato, il serbo è stato offerto alla squadra nerazzurra in estate in cambio di un giocatore dell'Inter.
Juve Como, il retroscena su Kostic: avrebbe potuto giocarla dall’altra parteKostic avrebbe potuto giocare in un ruolo diverso nella partita tra Juve e Como.
