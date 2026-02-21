Juventus | messaggio forte e chiaro alla società
Luciano Spalletti si presenta come una figura decisa, dopo la pesante sconfitta contro il Galatasaray nei playoff di Champions League. La squadra ha attraversato un febbraio difficile, tra infortuni e problemi difensivi. Il tecnico ha chiaramente fatto sapere di essere disponibile a firmare subito un nuovo contratto, se la società lo desidera. La Juventus ora deve decidere se puntare sulla sua esperienza per la ripresa.
Dopo il ko pesante nei playoff di Champions League contro il Galatasaray (5-2 all'andata) e in un febbraio complicato segnato da infortuni, squalifiche e difficoltà difensive, Luciano Spalletti lancia un messaggio forte e chiaro alla società: è pronto a rinnovare immediatamente il contratto se la Juventus lo vorrà.
John Elkann fa un discorso alla cena di Natale della Juventus: chiaro messaggio ai calciatori e SpallettiDurante la cena di Natale della Juventus al J Museum, John Elkann ha rivolto un intervento rivolto alla squadra e allo staff, sottolineando l'importanza di mantenere coesione e identità.
Juventus, cosa significa la blindatura di Yildiz. Il messaggio della societàLa Juventus sta per ufficializzare il rinnovo di Kenan Yildiz.
