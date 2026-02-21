Juventus KO shock | Como vince 0-2 all’Allianz Spalletti nel dubbio

Il Como ha vinto 2-0 contro la Juventus all’Allianz, causando grande sorpresa tra i tifosi. La squadra ospite ha segnato due gol nel primo tempo, mettendo in difficoltà i padroni di casa. La sconfitta si lega alle difficoltà offensive e alle lacune difensive dei bianconeri in questa stagione. La partita ha evidenziato le criticità di una Juventus in crisi di risultati. La squadra di Spalletti dovrà trovare soluzioni per le prossime gare.

La Juventus subisce una pesante sconfitta in casa contro il Como per 0-2 nella 26ª giornata di Serie A, un risultato che getta nello sconforto i tifosi e solleva interrogativi sulla tenuta della squadra di Mister Spalletti. Il match, disputato all’Allianz Stadium, ha i bianconeri incapaci di concretizzare le numerose occasioni create, incappando in una prestazione opaca e punita dalle reti di Vojvoda e Caqueret. Un pomeriggio amaro si è consumato per la Juventus, che ha ceduto il passo al Como tra le mura amiche. L’Allianz Stadium, di solito un fortino inespugnabile, ha assistito a un’inaspettata sconfitta che pesa non solo per il risultato, ma anche per le sensazioni negative che lascia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Juventus-Como, l'Allianz Stadium cerca risposte: Spalletti contro l'enigma Fàbregas

Juventus: Luciano Spalletti e l'ultimatum all'Allianz

